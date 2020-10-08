صلاح يرد على أوزيل ويتألق خارج الملعب

رد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على الموقف الإنساني لنجم آرسنال مسعود أوزيل، الذي عرض التكفل براتب موظف النادي الذي يرتدي تميمة الديناصور في مباريات الفريق للاستمرار في وظيفته، بعد قرار الاستغناء عنه من أجل تقليل النفقات.

حيث أظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود القريبة من ملعب أنفيلد النجم المصري محمد صلاح وهو ينقذ أحد المشردين من تنمر مجموعة من الفتية بمدينة ليفربول الإنجليزية، في موقف إنساني جديد يضاف لمواقف نجم الريدز الفريدة.

ونشرت صحيفة الصن البريطانية تقريرًا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هداف فريق ليفربول كان ذاهبًا لمحطة الوقود فشاهد بعض الفتية يضايقون رجلًا مُشردًا يُدعى ديفيد كريج، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.

ووفقًا لتصريحات كريج للصحيفة الإنجليزية، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من الفتية، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونون مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وقال كريج في حواره مع صحيفة الصن: “مو كان رائعًا تمامًا كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في نظري، أشكره على كل شيء”. مؤكدًا أنه منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.

Advertisements

وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت، مشيدين بمواقف نجم ليفربول الإنسانية الكثيرة.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 5 أهداف خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أربع جولات فقط على بداية الموسم، والذي يدافع فيه الريدز عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة منذ 30 عامًا.

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة قاسية وتاريخية مساء الأحد الماضي بنتيجة 7-2 أمام مضيفه أستون فيلا في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ليحتل الريدز المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.