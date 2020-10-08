شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد لمواجهة نادى مصر المؤجلة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الخميس ، فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة نادى مصر والمقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة ، بعدما حصل اللاعبين على راحة 24 ساعة عقب مواجهة الاسماعيلى التى أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الدراويش بهدف دون رد.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 14 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى أربعة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الاسماعيلى بهدف دون رد .

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ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.

وأجرى محمد شوقى غريب نجم الانتاج الحربى جراحة الرباط الصليبى بأحد المراكز المتخصصة بالقاهرة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ، وسط حضور والده شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى لدعمه والرفع من روحه المعنوية ، لاسيما أن الاصابة اللعينة داهمت اللاعب خلال مباراة حرس الحدود والتى شهدت تسجيله هدف فريقه الثاني فى مباراة إنتهت لصالح الإنتاج 3/1، قبل أن يغادر ملعب المباراة للإصابة بقطع فى الربط الصليبي بعد تقديمه موسم مميز مع الانتاج الحربى تحت قيادة مختار مختار حيث استعاد اللاعب مستواه وبات من الركائز الأساسية التى يعتمد عليه

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب المستشفي خلال ساعات وثم يقود بتأدية برنامجه التأهيلي خلال الأسابيع القليلة القادمة تمهيدا للعودة للملاعب بعد خمسة شهور بحسب تأكيدات الطبيب المعالج.