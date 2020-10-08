شكرا لقرائتكم سيزا: تدريب فايلر لبيراميدز شائعة.. وخسارة القمة أكثر ما أحبطني بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا ، موضحا: كان معنا عضو مغربي في الجهاز الفني للأهلي هو شعيب صيكوك ويمدنا بالمعلومات الكافية عن فريق الوداد وكنا نقوم بالإعداد المبك للمباريات الهامة لنكون جاهزين وأعلم أن الجميع كان متفاجئ من قرار رحيل فايلر ولكن هذه سنة الحياة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: كنت سأكمل مع الأهلي لو طلب مني ذلك وكنت مستعد للبقاء في الأهلي أنا معجب بالإقامة هنا والعمل في الأهلي، ولكن عند قدم مدرب جديد يقوم باحضار معاونيه والأشخاص الذين يثق فيهم وهو أمر طبيعي أن تنتهي القصة هنا وأنا آصف لذلك، ولم تكن لدي مشكلة لو طلب موسيماني بقائي معه في الجهاز الفني الجديد للأهلي.

تابع: الوداد لديه خبرة كبيرة ويعرف كيفية اللعب مع الفرق الإفريقية وخسروا النهائي من قبل بطريقة غريبة وهم أذكياء جدا ولديهم حيلهم ولم تكن مباراة سهلة للأهلي ولكن الأهلي لديه شيء اضافي وهي أن مباريات دوري أبطال اوروبا قوية والأهلي لديه جميع الصفات التي تؤهله في الصعود للنهائي.

واصل: الوداد لديهم لاعبين أقوياء يجيدون استغلال المساحات وعلى الأهلي توخي الحذر ولديهم أجنحة سريعة في اليمين واليسار ولكن في الجهة الأخرى لديهم العديد من المشاكل بالنسبة للاعبين المصابية وفي خط الدفاع وعلى الأهلي محاولة الاستفادة من تلك الأخطاء.

استطرد: الأهلي الفريق الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف وأقل فريق استقبل أهداف وفي عرف كرة القدم ما يعترف به هو الأرقام والإحصائيات وبالنسبة للانتقادات الموجهة لدفاع الأهلي فلا يوجد نادي لا يخلو من الانتقادات، وموسياني يعرف الوداد جيدا ولعب أمامه 4 مرات وقام بدراسته جيدا وأعتبر أن هذا الأمر بمثابة ميزة كبيرة بالنسبة للمدرب الجديد واختيار مدرب افريقي لتدريب الأهلي لم يكن مفاجأة لأنهم اختاروا مدرب مميز ويعرف كيف يكسب المباريات وعندما جاء الهلي كان أمر هام بالنسبة له.

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أشار: مستقبل فايلر القريب أن يجد نادي يدربه في أوروبا وأعلم أن هناك العديد من الصحف كتبت أن فايلر لديه العديد من العروض وعودته لتدريب بيراميدز مجرد شائعات والصحف دائما تردد الشائعات وحتى يومنا هذا لم يحدث أي شيء.

شدد: كان لدي بعض الأعراض البسيطة خلال اصابتي بكورونا وكان يتم متابعتي من قبل الأهلي والمصرين استطاعوا مواجهة جائحة كورونا وكل شيء كان مغلق ولكن شيئا فشيا استطاع المصريين العودة للحياة.

أفصح: أكثر مباراة أصابتني بالإحباط هي المباراة التي خسرناها ضد الزمالك لأن العالم كله يتابع هذه المباراة وكنا نعلم أن الزمالك لديه لاعبين سريعين ونقلون الكرة بسرعة وقبل التسجيل في الأهلي كان لدينا أكثر من فرصة ضائعة من بادحي وهذه هي كرة القدم، مضيفا: ولكن أفضل مباراة كانت ضد صن داونز في مواجهتي الذهاب والعودة وكان هناك رغبة كبيرة في الفوز على فريق من أقوى فرق افريقيا.

أضاف: حفل توديع الأهلي بالنسبة لي أمر هام جدا وكان محزن أنه بعد تلك الفترة أن أترك النادي واللاعبين كان عليهم بعض الحزن لأنني سأادر وأتمنى التوفيق للأهلي في المستقبل وكنت سعيدا بالعمل هنا وأتمنى من كل قلبي فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا.