شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يواجه بيلا وعينه على الصعود للأضواء وفاركو ينتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم 6 مواجهات فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بجرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف غزل المحلة المتصدر برصيد 41 نقطة نظيره بيلا متذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الباحثين عن الحصول على الثلاث نقاط بعدما باتوا على أعتاب العودة من جديد لدورى الأضواء بعد غياب طويل عن الإيجيبشين ليج بسبب الصراعات الكبيرة داخل مجلس الإدارة .

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وفى نفس الوقت يلتقى فاركو صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة مع أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس والذى يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لأصحاب الأرض فأى نتيجة غير الفوز تعنى تأهل المحلة حالة فوزهم بأى نتيجة على بيلا .

وفى لقاءات الهروب من الهبوط يواجه الحمام نظيره بلدية المحلة ، كما يستضيف ألعاب دمنهور فريق الرجاء ، ويخرج المنصورة لمواجهة مالية كفر الزيات فى لقاء سهل نسبيا لأبناء الدقهلية ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة دكرنس بقيادة مصطفى عبده نظيره بلدية المحلة فى لقاء يسعى فيه أبناء دكرنس إلى خطف الثلاث نقاط لدخول المربع الذهبى فى المشاركة الأولى لهم بدورى القسم الثانى بعد صعودهم الموسم الماضى من القسم الثالث ، بينما يسعى أبناء المحلة للحفاظ على كبريائهم فى الموسم الأسوأ لهم منذ صعودهم لدورى المظاليم .