شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الجناينى أبلغني بعزلى وهدد الزمللك بحرمانه من القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تلقى خطابا من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يفيد بعزله من منصبه.

وأضاف مرتضى منصور، "تلقيت خطاباً من عمرو الجنايني، جاء فيه أنه بناءً على قرار اللجنة الأوليمبية اتخذوا قراراً بعزلي".

وتابع مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور ،"الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".