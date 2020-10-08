شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القيد يحرم الأهلى من أحمد فتحى بنهائى دورى الأبطال.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بغلق باب القيد يوم 4 نوفمبر المقبل من شأنه حرمان الأهلي من جهود أحمد فتحي في المباراة النهائية حال تخطي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

Advertisements

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس"،"هناك حلول أمام الأهلي بأن يخاطب اتحاد الكرة لمد القيد حتى يوم 7 نوفمبر حتى يتسنى له الاستفادة من خدمات أحمد فتحي، لأن غلق القيد من شانهعدم قيد فتحي في القائمة الأولية ومن ثم يتم رفع اسمه في فترة القيد الثانية".

وأثنى شوبير، على قرار اتحاد الكرة بشأن تنظيم عمل المدربين بحيث لا يتولى أي مدرب تدريب فريق آخر في الدوري حال فسخ العقد من جانبه، ولكنه يتولى تدريب فريق آخر إذا تم إقالته من قبل إدارة نادي ولمرتين فقط.