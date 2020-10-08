شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يجرى تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الخميس فريق طلائع الجيش لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات الفريق الفيومى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى استعدادًا لملاقاته فى الثامنة مساء السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 32 للمسابقة، وأغلق جهاز الطلائع صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر الأحد على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

فى سياق مختلف، أكد أحمد وجدى، وكيل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، أن لاعبه لم يوقع للنادى الإسماعيلى مفضلا التركيز مع فريقه بالوقت الحالى وحسم مصيره بنهاية الموسم، وقال أحمد وجدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مهند لاشين يمتلك بالفعل عرضًا من الإسماعيلى وعروضًا أخرى ولكنه لم يوقع للدراويش بشكل رسمى، ويفضل إغلاق هذا الملف فى الوقت الحالى للتركيز مع الطلائع لحسم مسألة البقاء فى الدورى الممتاز وبعد نهاية الموسم يدرس كل العروض التى يمتلكها ويتخذ القرار المناسب وقتها بالتشاور مع إدارة الطلائع وبعد الحصول على موافقة النادى الذى يرتبط بتعاقد معه".

فى شأن آخر، اقترب حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

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وفى وقت سابق، تحدث حسين السيد لاعب النادى الأهلى عن أنباء توقيعه لبيراميدز، وقال مارسيلو فى تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت، "لم أوقع لبيراميدز، هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.. رفضت عرضاً من الزمالك فى وقت سابق رغم أنه كان مغرياً".

وأضاف حسين السيد أن عقده مع الأهلى ممتد لموسمين معلناً انتظامه فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ينتظر تحديد مستقبله، وفجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 آلاف دولار من الصفاقسى فى 6 أشهر وأنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.

وأشار مارسيلو إلى أنه تلقى عرضا من الزمالك بأضعاف ما قدمه الأهلى إلا أنه رفضه بسبب توقيعه للقلعة الحمراء، قائلا، "رفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتى فى البقاء بالأهلى، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور".