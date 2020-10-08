شكرا لقرائتكم خبر عن سيزا: الخطيب لم يتدخل فى عملنا.. وهذه رسالتي لكهربا وعاشور وفتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق، الشكر إلى النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي وجميع اللاعبين.

وقال سيزا، "أعتقد أن الجميع قاموا بتكريمنا وهو ما يكشف قيمة هذا النادي الكبير ولم أكن متوقعا بأن يقوم النادي بتكريمنا ويقول شكرا لمساعدي فايلر وكيف يقدرونا وهو أمر جميل".

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس، "بالطبع عندما نقوم بتغيير النادي يكون هناك حالة من القلق ولكن ت استقبالنا بطريقة حافلة وكنت أشعر بأننا في بيتنا في فترة وجودنا في مصر وهو لا يختلف كثيرا عن أوروبا والسنة التي قضيتها مع الأهلي سنة هامة جدا".

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وأكمل، لا يوجد فارق كبير بين الأهلي والأندية التي عملت بها في أوروبا ومحمد صلاح خير ممثل للكرة المصرية في أوروبا و لاعبو الأهلي لديهم عقلية مختلفة ومتميزة ويستطيعون ىلعب 60 مباراة متتالية، متابعا: اعتقد أن هناك مدرين مصريين لديهم أفكار جيدة مثل نرائهم في جميع أنحاء العالم والمدربون المصريون يعملون مثل مثيلهم من المدربين في الخارج والدوري المصري دوري قوي.

وشدد، الخطيب لم يتدخل أبداء في عمل جهاز فايلر وهو أحد اللاعبين الكبار في تاريخ الكرة المصرية والخطيب شخص كبير ويعرف كيف تدار الأمور ويعلم كيف يتعامل باحترافية وكيف يقوم بقراءة من أمامه وبالنسبة لي الأهلي هو النادي الذي يفوز دائما ويحصد البطولات، موضحا: "دوري مع فايلر كان مساعدته في الاختيارات وكنا نعمل كعائلة واحدة وكل منا كان يسمع لآراء الآخر للوصول لأفضل نتيجة ودائما ما كنا متفقين في الآراء التي تصب في مصلحة الفريق، مضيفا: كنا نراقب اللاعبين الذين انضموا للأهلي وبالنسبة للقرار النهائي يخص رينيه فايلر، وفايلر لم يتخذ مواقف ضد صالح جمعة بسبب خلاف شخصي ولكن من أجل مصلحة الفريق".

وأشار سيزا، كهربا لاعب ذو موهبة كبيرة ولديه قدرة كبيرة داخل الملعب ويحاول دائما بذل أقصى مجهود ويقدم أدائا ائعا في المباريات ويقوم بالعمل كثيرا ولاعب لديه الراغبة دائما في احراز الأهداف وقيادة فريقه للفوز ولكن للأسف كان هناك العديد من المباريات التي لم يشارك فيها بسبب العقوبة.

ووجه رسالة للاعبين الذين رحلوا عن الأهلي مثل حسام عاشور وشريف اكرامي وأحمد فتخي: نقول شكرا للاعبين الذين غادروا النادين لأنهم صنعوا جزءا من تاريخ الأهلي ولكن شريف اكرامي هو من اتخذ قرار الرحيل لبيراميدز وصنع الكثير للأهلي ونفس الامر بالنسبة لحسام عاشور، مشيرا: أحمد فتحي من اللاعبين الأساسيين في الأهلي وأعلم أنه كان هناك اتصالات جرت معه ولكن في النهاية يكون القرار متعلق بالنادي ولا أريد أن أصرح بمعلومات مغلوطة لأنه ليس لدي معلومات مؤكدة بشأن هذا الأمر ولكنه قدم الكثير للنادي وأي قرار يتم اتخاذه بشان النادي تكون قرارات احترافية.