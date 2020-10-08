شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: بيراميدز حصل على توقيع مهاجم المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن نادي بيراميدز حسم التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة النهار: «بيراميدز نجح في حسم تعاقده مع وادي، واللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وبالفعل بيراميدز في حاجة إلى مهاجم آخر بجانب أنطوي».

وتطرق ميدو للحديث عن أحمد فتحي ظهير الأهلي الذي أعلن بيراميدز ضمه: «أحمد فتحي أسطورة حقيقية في تاريخ مصر، ولا يقلّ تماماً عن أساطير ورموز الكرة المصرية».

وأشار ميدو إلى أن فتحي قيمة كبيرة ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي