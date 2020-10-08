شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: الأهلي سيطيح بكهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد عمارة، نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، مفاجأة بأن النادي الأحمر سيطيح بمحمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق مع نهاية الموسم الجاري. وقال عمارة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «لدي معلومة برغبة الأهلي في الاستغناء عن الثلاثي محمود كهربا وصالح جمعة وجيرالدو». وأوضح: «لا أتمنى رجيل جيرالدو عن الأهلي، وهو مظلوم كثيراً». وواصل: «كهربا لم يساعد نفسه، ولا أتحدث عن الأمور الفنية فقط». وأنهى حديثه مؤكداً أنه دائم تقديم النصيحة لصالح جمعة من أجل الابتعاد عن الأزمات والتركيز مع الأهلي في الملعب. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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