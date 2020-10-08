شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: مصطفى شوبير «ما يقدرش يشيل الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عمارة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، إنه يجب على إدارة القلعة الحمراء التعاقد مع حارس مرمي سوبر مع محمد الشناوي وعلي لطفي.
وأضاف «عمارة» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «مصطفى شوبير لا يستطيع أن يصبح حارس مرمى الأهلي، وما يقدرش يشيل الأهلي، ولازم يخرج إعارة لاكتساب خبرات، ثم يعود مثلما فعل الشناوي».
وطالب «عمارة» بتصعيد حارس مرمى فريق الشباب أحمد طارق، الذي وصفه بالحارس المميز.
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