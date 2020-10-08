شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: مانويل جوزيه كان يتجاوز في حق لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف محمد عمارة، نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، على تجاوز البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر في حق اللاعبين.
وقال عمارة خلال تصريحات لأون تايم سبورتس: «جوزيه كان يوبخ اللاعبين ويتجاوز في حقوق لاعبي الأهلي بعد المباريات».
وعن فرصته الشهيرة المهدرة في مباراة الجزائر بتصفيات مونديال 2002:«لست نادماً على هذه الفرصة».
وأوضح: «البعض يعتقد أن هذه الفرصة هي السبب في عدم بلوغنا المونديال، ولكن مالا يعرفه الكثيرون أننا كنا في حاجة لفوز عريض على الجزائر في ملعبها من أجل التأهل وليس هدف واحد».
وأنهى: «فرصتي المهدرة له يكن لها تأثيراً كبيراَ على عدم تأهلنا لمونديال 2002 كما يعتقد البعض».
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