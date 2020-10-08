شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون في أزمة مرتضى منصور مع اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الإعلامي خالد الغندور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتطبيق القانون فيما يخص أزمة رئيس الزمالك مع اللجنة الأوليمبية. وقال «الغندور»: «وزير الشباب والرياضة أقسم اليمين الدستوري أمام الشعب والرئيس والبرلمان ورئيس الوزراء على احترام الدستور والقانون، لذلك أطالبه الآن أمام ملايين المصريين بأن يقوم بتطبيق القانون فيما يخص قرار اللجنة الأوليمبية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك». وأضاف: «إذا كان الدستور والقانون ضد مرتضى منصور فاتخذ قرارًا بإيقافه، وإذا كان القانون والدستور في صالح مرتضى منصور فاتخذ قرار لصالحه فورًا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون في أزمة مرتضى منصور مع اللجنة الأوليمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.