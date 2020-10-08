شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: عمري ما أقول على الخطأ صح لإرضاء مسؤول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إنه أكثر إنسان في الدنيا يراجع نفسه، ولديه من الشجاعة ما يجعله يعترف بخطأه في أي وقت من الأوقات.

وأضاف «عمارة» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «مبادئ محمد عمارة لم ولن تتجزأ، وعمري ما هقول على الغلط صح عشان أرضي مسؤول أو يرضى عني أي شخص سواء في الأهلي أو غيره».

وتابع: «لديّ رصيد كبير جدًا لدى جمهور الأهلي، ولدى جمهور منتخب مصر، وهذا هو رصيدي الذي أحيا به».