شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: لم أهاجم الأهلي.. وانتقادي له «فضفضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر محمد عمارة، نجم النادي الأهلي السابق، غضب جماهير النادي الأحمر منه في الفترة الأخيرة، لأرائه الصريحة التي قد تكون قاسية في بعض الأحيان.
وقال عمارة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «لم أتجاوز في حق الأهلي أو رموزه مطلقاً ولم أهاجم أحد، على النقيض أنا محسوب على النادي الأهلي وهذا شرف عظيم لي».
وواصل: «انتقادي للأهلي في الإعلام عبارة عن (فضفضة) ووجهة نظري ليست كارثة، ولا تمثل نهاية العالم».
وأتم تصريحاته: «لا أستطيع السكوت على الخطأ وأنتقد بشكل مهذب ومحترم وأعبر عن وجهة نظري دون تجريح أو تجاوز في حق أحد، وأعلم مدى حب جماهير الأهلي لي».
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