شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أدفع ثمن عدم وقوفي مع محمود الخطيب في انتخابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إنه يدفع الآن ثمن وقوفه مع أحد المرشحين في انتخابات الأهلي السابقة.

وأكد «عمارة» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «بدفع الثمن غالي جدًا بسبب عدم وقوفي مع محمود الخطيب وما يحدث معي تصفية حسابات، لكن ما يهمني هو حب جماهير الأهلي ودعمهم لشخصي».

وتابع: «علاقتي بالجمهور يسودها كل الاحترام والتقدير، وأفتخر بانتمائي للأهلي ولجمهور الأهلي».