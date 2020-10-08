شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أدفع ثمن عدم وقوفي مع محمود الخطيب في انتخابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عمارة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إنه يدفع الآن ثمن وقوفه مع أحد المرشحين في انتخابات الأهلي السابقة.
وأكد «عمارة» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: «بدفع الثمن غالي جدًا بسبب عدم وقوفي مع محمود الخطيب وما يحدث معي تصفية حسابات، لكن ما يهمني هو حب جماهير الأهلي ودعمهم لشخصي».
وتابع: «علاقتي بالجمهور يسودها كل الاحترام والتقدير، وأفتخر بانتمائي للأهلي ولجمهور الأهلي».
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