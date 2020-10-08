شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل توصية اللجنة القانونية بوزارة الرياضة حول قرار إيقافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك تفاصيل توصية اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، حول قرار اللجنة الأوليمبية ضده وإيقافه 4 سنوات. وقال منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي: «السادة المستشارين بالشؤون القانونية بوزارة الرياضة قارنوا قرار اللجنة الأوليمبية بالقانون والدستور، وصلاحيات وزير الرياضة، ورفعوا توصيتهم إلى وزير الرياضة، وأكدوا فيها أن هذا القرار من اللجنة الأوليمبية به جور على حق الوزير، ويخالف القانون وبنود الحصانة الخاصة بنواب مجلس النواب». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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