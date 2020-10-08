شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجماهير الزمالك: لا تقلقوا على الفريق.. «عندنا لاعيبة رجالة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء في مصر والعالم العربي، بالاطمئنان على فريقهم الكروي الأول في بطولة الدوري وفي البطولة الأفريقية.
وقال «منصور» في تصريحات لبرنامج زملكاوي: «بشكر جمهور الزمالك على موقفهم المحترم واحترامهم للبلد وللدستور والقانون، وإلغائهم الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء».
وتابع: «جمهور الزمالك اطمئن لديك لاعبين رجالة بروح مرتضى منصور، وقادرين على تحقيق أهدافهم».
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