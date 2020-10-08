شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: لم أخن الأهلي.. و«استكتروا عليّ لقب الأكثر تتويجاً في ‏العالم» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى حسام عاشور، نجم وقائد الأهلي السابق، كواليس أزمته مع إدارة النادي الأحمر، خلال فيديو أذاعه مجدي عبدالغني، رئيس جمعية المحترفين عبر قناته الرسمية في يوتيوب.

وقال حسام عاشور خلال حديثه لـ«عبدالغني»: «جلست مع سيد عبدالحفيظ وأبلغته أنني لم أطلب شيء أبدًا في حياتي، وأنا لم أحدد هذه المطالب ومجلس الإدارة هو الذي وعدني بها».

وتابع: «محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي آلميريا الاسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ، أخبرني أن طلباتي أوامر وسيقيم لي مباراة عالمية وسواء كانت في السعودية أو إسبانيا

وأضاف عاشور: «في هذا التوقيت ظهر جمال جبر وطلب مني تسجيل الفيديو الذي سأعلن فيه إعتزالي رغم أني قادر على اللعب موسمين أو ثلاثة أخرين، فعلت ما طلبه ثم أرسلته له فأخبرني أنه غير معجب به وطلبني بتسجيل الفيديو 3 مرات أخرى، فطلبت منه أن يرسل لي الصيغة التي يريدني أن أقولها وكان بها شكر لمجلس الإدارة واللاعبين وتركي آل الشيخ وكل من يستحق الثناء ولم يتبق سوى صدور خطاب الشكر من مجلس الأهلي لرئيس هيئة الترفيه السعودية».

وواصل:«وتطورت الأمور ببماطلة الأهلي في إرسال الخطاب ثم تجاهلوا الأمر تماماً بعد طول انتظار».

وتساءل عاشور: «لماذا مستائين مني في الأهلي مع أنهم هم من قالوا لي منذ البداية اذهب لتركي وتحدث معه عن مباراة اعتزالك ولم أفعل ذلك دون علمهم، أنا لست خائناً ولم أبحث يوماً عن المال»

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وأنهى تصريحاته: «حسبي الله ونعم الوكيل، كان ينقصني التتويج بـ4 ألقاب فقط من أجل رقم تاريخي على مستوى العالم في حصد الألقاب، ولكن البعض استكتر ذلك عليّ».