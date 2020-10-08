شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أسامة حسني «حط إيده في إيد الشيطان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على أسامة حسني، صهر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته السابقة ضده، عندما أكد أنه قد يضع يده في يد الشيطان ولن يضعها في يد مرتضي منصور.

وقال «منصور»، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «زملكاوي»: «أسامة حسني وضع يده بالفعل في يد الشيطان، والقائد الإخواني صفوت حجازي».

وتابع: «أسامة حسني معروف عنه انتمائه وولائه لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني أنه يتعامل مع شياطين الأرض».