شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أسامة حسني «حط إيده في إيد الشيطان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على أسامة حسني، صهر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته السابقة ضده، عندما أكد أنه قد يضع يده في يد الشيطان ولن يضعها في يد مرتضي منصور.
وقال «منصور»، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «زملكاوي»: «أسامة حسني وضع يده بالفعل في يد الشيطان، والقائد الإخواني صفوت حجازي».
وتابع: «أسامة حسني معروف عنه انتمائه وولائه لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني أنه يتعامل مع شياطين الأرض».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: أسامة حسني «حط إيده في إيد الشيطان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.