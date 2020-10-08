شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يفتح النار على جمال جبر: «أزمتي ليست مع الأهلي ولكن مع من يديرونه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عاشور، نجم الأهلي السابق أن أزمته مع النادي الأحمر ليست في الأهلي نفسه لأنه كيان ولا يستطيع أحد أن يقترب منه، إنما الأزمة تكمن في الأشخاص الذين يديرونه.

وأضاف «عاشور» خلال جلسته مع مجدي عبدالغني، رئيس جمعية المحترفين التي نقلتها القناة الخاصة بـ«البلدوزر» عبر يوتيوب: «كان محمود طاهر الرئيس السابق للنادي يتعرض لهجوم شرس باستمرار، وحاليا عندما نتحدث عن أحد في إدارة الأهلي يقال إننا نهاجم الكيان».

وتابع: «جمال جبر مدير إدارة الاعلام الذي لم يكن يحلم بالمرور من جانب سور النادي حاليا يتقاضى مئات الآلاف ويقول إنه يحب الأهلي لكنه يقول ذلك لأجل الأموال وسيظهر على حقيقته إذا تم قطع راتبه في يوم ما».

وواصل عاشور: «أنا لم أسب أحداً ولم انتقد مجلس الإدارة، انا قلت للرجل الذي تعامل معي باحترام شديد رغم تعبه شكرا، (قاصداً تركي آل الشيخ)، وهذا سبب ما جعل جمال جبر يدشن حملة كبيرة ضدي، وهذا ليس جمهور الأهلي.