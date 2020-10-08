شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسحق مولدوفا بسداسية.. وفرنسا تقسو على أوكرانيا بسباعية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الإيطالي فوزاً ساحقًا على مولدوفا «6-0»، في فلورنسا، استعداداً لمواجهتي بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.

سجل سداسية المنتخب الآزوري كل من برايان كريستانتي، في الدقيقة 18، وفرانشيسكو كابوتو، في الدقيقة 23، وستيفان الشعراوي «هدفين» في الدقيقتين 30، 46، وبوسماك، في الدقيقة 37 بالخطأ في مرمى فريقه، ودومينيكو بيراردي، في الدقيقة 72.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الأولى في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام البوسنة، وتغلبها في الثانية على هولندا.

وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب الفرنسي فوزاً ودياً كبيرًا على نظيره الأوكراني بسبعة أهداف مقابل واحد، استعدادًا للقمة المرتقبة ضد ضيفتها البرتغال الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية

افتتح إدواردو كامافينجا التسجيل في الدقيقة التاسعة، ثم سجل جيرو ثنائية في الدقيقتين 24 و34، وجاء الهدف الرابع للديوك عن طريق فيتالي ميكولينكو الذي سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، وأحرز الخامس كورونتان توليسو، في الدقيقة 65، وكيليان مبابي، في الدقيقة 82، وأنطوان جريزمان، في الدقيقة 89، وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الوحيد لأوكرانيا، في الدقيقة 53.

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