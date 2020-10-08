شكرا لقرائتكم خبر عن ‏بعد هدفيه أمام إنبي.. 6 ثنائيات في مشوار مروان محسن بالملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع مروان محسن، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، على ثنائية زار بها شباك إنبي في انتصار الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، بمنافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان الثنائية السادسة خلال مشواره في الملاعب مع الأندية التي لعب لها والمنتخبات العمرية.

وتعتبر ثنائية مروان محسن هي الثالثة له بقميص الأهلي، حيث سبق وأن سجل هدفين في مباراتي الأحمر أمام طلائع الجيش بالدوري الموسم الماضي وإف سي مصر بالدوري في الموسم الجاري، قبل أن يدون الثالثة في مرمى إنبي بقميص أبناء التتش.

أما عن ثنائيات مروان محسن خارج الأهلي، فسبق له وأن سجل هدفين بقميص بتروجت في مرمى مصر المقاصة بالدوري موسم 2011-2012.

كذلك هدفين لمنتخب مصر في شباك النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2012، ومباراة خاضها الفراعنة بصفوف وجهاز المنتخب الأولمبي.

كما أحرز ثنائية في كأس مصر بقميص بتروجت في شباك طنطا بمنافسات كأس مصر موسم 2010-2011.

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