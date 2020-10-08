شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: لم نتخيل منافسة الإسماعيلي على البقاء بالممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.
وأضاف "وحيد" في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.
وواصل أن الإسماعيلي ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه الفترة المقبلة، موضحًا أنه الاستثناء الوحيد من ذلك إذا كان اللاعب سيحترف في الخارج.
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