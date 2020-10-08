شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: لاعبو الأهلي يشعرون بالراحة مع موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن الهدف المبكر الذي سجله الأهلي أثر سلباً على فريقه خلال مواجهة الطرفين اليوم بمنافسات الجولة 32 للدوري الممتاز، والتي حسمها الأحمر بثلاثية..

وقال حلمي طولان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «الهدف المُبكِّر في مباراة الأهلي أربكنا، وأفْقَد لاعبي الفريق التركيز مما سَاهَم في الهدف الثاني والذي أثَّر بشكل كبير على المعنويات.. لكن أعذر اللاعبين»اللي بيلعبوا مباراة كل 5 أيام«.

أضاف:«كوني واجهت الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني، فأري أن لاعبي الفريق يشعرون بالأريحية بشكل أكبر مع موسيماني، وهذا لم أراه مع فايلر».

وأتم حديثه قائلا: «الـ5 تغييرات لم يستفيد بهم أي نادي في مصر غير الأندية التي تمتلك بدائل جيدة».