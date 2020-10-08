شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو منتقداً تفريط الأهلي في خدمات أزارو: خسر أفصل مهاجميه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.
وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «أزارو كان من أفضل مهاجمي الأهلي من وجهة نظري».
أضاف: «الأهلي خسر أزارو وإمكانيات اللاعب كانت تجعله أفضل مهاجمي الأهلي، خاصة من خلال التحرك بدون كرة».
واختتم حديثه قائلا: «فايلر كان يلعب على الاستحواذ مثل موسيماني، لكنه كان يعتمد بشكل أكبر على اللعب المُباشر، والأجنحة كانت لا تضُم معه لعمق الملعب عكس ما يحدث مع موسيماني».
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