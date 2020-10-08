شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مروان محسن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة مهاجم الفريق مروان محسن، خلال مباراة الفريق أمام إنبي، خلال منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال «عبدالحفيظ» خلال تصريحات تلفزيونية: «مروان محسن اشتكى من آلاام في عضلة السمانة، وبعض الإجهاد».

وأوضح: «كذلك الأمر بالنسبة لأيمن أشرف الذي يعاني من إجهاد في السمانة، لذا وجب إراحته واستبداله في الشوط الأول».

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة، ونجح مروان في تسجيل هدفين.