شكرا لقرائتكم محمد عمارة: لا يجب تصنيف نقدي للأهلي على أنه هجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راهن محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق على رصيده من الحب لدى جماهير الكرة المصرية، وذلك ردا على حملات التشويه التي تطاله في الأونة الأخيرة، عطفا على تطرقه للعديد من القضايا بشكل جريء.

وقال عمار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس2، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إنه لن يسير على وتيرة واحده في ابداء أرائه تجاه الأحداث الكروية وخاصة فيما يتعلق بالنادي الأهلي.

عمارة كشف أنه يعلق على القضايا بمنتهى الشفافية، موضحا أن نقده للأهلي في بعض الأحيان لا يجب أن يتم تصنيفه على أنه هجوم على البيت الأهلاوي، الذي تربى وعاش أجمل سنوات عمره بين جدرانه.

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واسترجع عمارة ذكريات طفولته وبدايته مع الكرة موضحا أن ديربي غزل المحلة والبلدية كان مثيرا للغاية في فترة الثمانينات والتسعينات، قائلا: "كنت اسافر لمدة ساعة ونصف للوصول إلى استاد غزل المحلة لمشاهدة لاعبي الأهلي والزمالك".

واعتبر نجم الأهلي السابق نفسه محظوظا بمشاركته مع بلدية المحلة، حينما كان الفريق يشارك في الدوري الممتاز، موضحا أن أول مباراة خاضها في الدوري كانت أمام الإسماعيلي.

يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.