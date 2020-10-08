شكرا لقرائتكم محمد عمارة: لم أندم على فرصتي الضائعة أمام الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عدم ندمه المطلق على اهدار فرصة تسجيل هدف منتخب مصر أمام الجزائر في تصفيات مونديال 2002، موضحا أن الهدف لو تم تسجيله لم يكن ينفع المنتخب في التأهل حيث كان الفراعنة يحتاجون لتسجيل خمسة أهداف في تلك المباراة لضمان التأهل.

وقال عمار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس2، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أنه كان قريبا من اللعب للزمالك قبل الانتقال للأهلي.

وعن رحيل نجله عن الأهلي مؤخرا قال عمارة: "مش حابب أتكلم في النقطة دي، لكن لو جاءت عروض من الزمالك أو بيراميدز هوافق فورًا واللاعب أقرب للأخير".

ورفض عمارة الحكم على تجربة موسيماني بعد مباراتين خاضهما المدرب الجنوب أفريقي قائلا: "أبناء الأهلي كانوا الأنسب للأهلي، خاصة حسام حسن ومحمد يوسف، لكن لا نملك إلا دعم موسيماني".

وعن رحيل الكبار عن الأهلي في الأشهر الأخيرة قال عمارة إن الأهلي سيتأثر برحيل إكرامي وفتحي وعاشور مؤكدا أن الفريق بات في حاجة ماسة لوجود حارس كبير بجانب الشناوي.

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وأكمل عمارة أن بيراميدز فريق حديث العهد لكنه يستحق الاحترام لتحقيق الطفرة في وقت قصير ومنافسته للأهلي والزمالك، ومع ذلك مازال أمامه وقت كبير حتى يتمكن من تحقيق لقب الدوري.

وأتبع نجم الأهلي السابق: "اختيار باتشيكو موفق من مجلس إدارة الزمالك، ويعزز من فرص حصول الفريق الأبيض على لقب دوري أبطال أفريقيا".

وصنف عمارة، اللاعب التونسي على معلول أفضل لاعب محترف في الدوري هذا الموسم، مطالبا إدارة الأهلي بعودة محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن.

وتوقع عمارة رحيل كهربا وجيرالدو وصالح جمعة عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن الثنائي كهربا وصالح بسبب عدم انضباطهم.

وعن المهاجم الأقرب لقيادة هجوم المنتخب في الفترة المقبلة قال عمارة: "مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر، ويأتي في المركز الثاني أحمد ياسر ريان، يجب أن يكون لهم فرصة مع البدري في الفترة المقبلة".