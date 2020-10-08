شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اتحاد الكرة أخبرنى بعزلى من رئاسة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه تلقى خطابا من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يفيد بعزله من منصبه مضيفا :"تلقيت خطاباً من عمرو الجنايني، جاء فيه أنه بناءً على قرار اللجنة الأوليمبية اتخذوا قراراً بعزلي".
تابع مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور :"الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، وأخطرت الاتحادات الرياضية بذلك ورفض مرتضى منصور تطبيق قرار الإيقاف، مؤكداً أنه يتعرض لمؤامرة خارجية.
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