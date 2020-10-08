شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: وصول الأهلي لنهائي أفريقيا يحرمه من أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساق وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة صدمة كبيرة لجماهير وإدارة الأهلي، فيما يتعلق بموقف أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وقال وليد العطار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن الأهلي اذا تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فلم يستطيع إشراك أحمد فتحي فيه.

وأضاف أن الحل الوحيد للأهلي وقتها هو تسجيل أحمد فتحي من جديد في قائمته بالموسم الجديد.

وأضاف أنه بنهاية بطولة الدوري تنتهي عقود اللاعبين مع الفرق وبالتالي لا يكون فتحي مقيداً في قائمة الفريق المحلية ولا يحق له المشاركة قارياً.

وقررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 السبت المقبل ، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.

وقررت اللجنة الخماسية بإتحاد الكره المصري - حسب بيان رسمي استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها، واستمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

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وأضاف إتحاد الكرة المصري أنه تقرر فتح عملية الإستبدال بواقع 5 لاعبين لكل موسم فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

وحددت اللجنة الخماسية لإتحاد المصري المصري أحقية كل نادي بالدوري المحلي إعارة 5 لاعبين كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

وقرر إتحاد الكرة المصري الإبقاء علي وجود 5 لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي، واعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى، علي تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.