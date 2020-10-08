شكرا لقرائتكم حلمى طولان : لاعبى الاهلى تلعب باريحية مع موسيمانى عن فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمى طولان المدير الفنى لفريق انبى أن لاعبى الاهلى تقوم باللعب بارياحية فى الملعب تحت قيادة موسيمانى عقب رحيل السويسرى رينيه فايلر الذى كان مقيد اللاعبين .

وأضاف حلمى طولان خلال تصريحات تلفزيونية أن ضغط المباريات سبب تراجع مستوى لاعبى إنبى و أن مجلس الادارة دائم الدعم للاعبى الفريق و الجهاز الفنى .

اكتسح فريق الاهلي نظيره أنبي بعد ما نجح فى تسجيل ثلاث أهداف نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي، وسجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

تاريخيًا التقى الأهلي وإنبي من قبل في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام، كما رصد الموقع الرسمي للنادي الأحمر، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

Advertisements

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان على معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

محمد بركات ومحمد أبوتريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.