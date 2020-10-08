شكرا لقرائتكم علاء وحيد: لم نتخيل منافسة الإسماعيلي على البقاء.. وهذا موقف عبد الرحمن مجدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال وحيد خلال تصريحات تلفزيونية ، إن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.
وواصل أن الإسماعيلي ليس لديه أي نية للاستغناء عن لاعبيه الفترة المقبلة، موضحًا أنه الاستثناء الوحيد من ذلك إذا كان اللاعب سيحترف في الخارج.
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