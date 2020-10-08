شكرا لقرائتكم سيزا: رمضان صبحي لم يكن من أسباب رحيل فايلر عن الأهلي وكهربا خير بديل له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق كواليس قدومهم لتدريب المارد الأحمر، مؤكدا أن جماهير الأهلي كانت تنتظر اسم كبير في تدريب الفريق ولكن فايلر كان يعمل مع اندرلخت البلجيكي وهو مدرب شاب وكنا واثقين أننا سنفوز مع الأهلي بالمباريات والألقاب.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: مباراة السوبر كانت هامة وكنا نعلم أنه لو خسرنا هذه المباراة لن تسير الأمور بشكل جيد وقدمنا مباراة كبيرة وكانت بمثابة جواز سفر لنيل ثقة الجماهير الحمراء، ولاعبو الأهلي لديهم قدرات وإمكانيات هائلة وعندما لعبنا السوبر فقد عززت هذه المباراة فكرتنا عن الفريق.

أردف: نعلم أن الأهلي من الفرق التي لديها أعداد غفيرة من الجماهير وعند غيابهم عن المدرجات يؤثر ذلك على اللاعبين وافتقدنا وجودهم في فترة قيادتنا للأهلي.

شدد: إدارة الأهلي قدمت كل شيء لإتاحة كل السبل أمام الجهاز الفني من أجل نجاح الفريق والأهلي نادي جاد ومحترف ومنظم وهو نادي كبير شانه شأن أي نادي كبير في العالم وكان لدينا العديد من الأحلام واذا كنا نرغب في شراء لاعب سعره مرتفع كانوا يعملون ما في مقدرتهم لتسهيل جلب أي لاعب.

أوضح: أعتقد أن كورونا ن الأشياء التي غيرت نمط الحياة في جميع المجالات والأمر لم يكن أمامنا شيئ ومكثنا 3 شهور دون التدرب وكانت فترة صعبة للغاية وفايلر رحل إلى سويسرا لمدة أسابيع ثم عاد مرة أخرى والنتائج بعد كورونا لم تكن جيدة، ولا أعذار بالطبع ولكن عدم اللعب لأكثر من 3 شهور أمر غير سهل ولا أعلم ماذا حدث في محادثات الأهلي مع فايلر بنسبة 100% ولكن بذلنا مجهود كبير مع النادي.

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تابع: هناك شائعات يتم ترديدها حول الفريق والإدارة وهي لا تساعد الفريق وأقول أن كل هذه الشائعات غير صحيحة ومن الصعب التحكم فيما يقوله الإعلام، و من الطبيعي أن يكون هناك بعض المناوشات وهي أمور عادية تحدث في أي فريق وهناك لاعبين يكون لديهم مسئولية توفيق الأوضاع داخل صفوف الفريق.

رحيل شريف اكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي كان له آثار سلبية على الأهلي وكان له تداعيات سلبية على زملائهم، ولا يمكننا منع تلك الأمور لأن هناك العديد من الأسباب التي تدفع اللاعبين لاختيا الرحيل، مشددا: رمضان صبحي لم يكن له دور في رحيل فايلر هو لاعب كبير ولكن الاهلي في اي حال لا يتوقف على اي لاعب وبالنسبة لنا كنا حزينين من رحيله ولكن لم تصل لمرحلة الغضب وخو لاعب كان بإمكانه صناعة الفارق ولكنه هو من قام بالاختيار في النهاية وكما قلت لويس فيجو عندما رحل عن برشلونة وانضم لريال مدريد.

كهربا هو خير بديل لرمضان صبحي ولديه جميع المميزات التي تمكنه من اللعب محل رمضان صبحي، مضيفا: محمد الشناوي من اللاعبين الكبار ولده شخصة كبيرة ويعلم كيف يقوم بادارة الفريق ولكن هناك لاعبين هامين مثل عمرو السولية قادرين على قيادة الفريق.

وعن أسباب رحيل فايلر الحقيقية علق: فايلر هو من يرد على رحيله وهو قرار خاص به لأن عائلته كانت معه ثم لم تعد موجودة معه، وبالنسبة لنا كان قرار الرحيل كان سريعا وفايلر لم يبلغنا بقراره النهائي وكان لدينا العديد من الأهداف للفوز بالمباريات مع الفيق مثل السوبر والدوري وكان لدينا الهدف القادم وهو الفوز بلقب دوري أبطال افريقيا وليس من السهل ترك الفريق ولكن في لنهاية علينا تقبل الأمر الذي اتخذ قراره فايلر دون الدخول في التفاصيل التي تخصه ضخيا وليس من الصواب أن أتحدث على لسانه، و العائلة بالنسبة لرينيه فايلر هي أمر هام وكان عليه ان يتخذ قرار فيما يخص عائلته.

اختتم حديثه: كنت أريد اللعب ضد الوداد وكان هناك 4 فرق قوية والأهلي كان لديه الإمكانية لحصد اللقب ولكن الفرق الثلاثة الأخرى فرق قوية ومنافسين أقوياء للأهلي وكان علينا أن نقوم بتركيز كامل للفوز بتلك البطولة، وتواصلت مع فايلر بعد رحيله عد العودة إلى سويسرا ولكن لم نتحدث في أي نقاط خاصة بكرة القدم.