شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يتفق مع سعود فرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أتم نادي مصفوت اتفاقه مع المهاجم سعود فرج؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، وينتظر أن يتم التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، ويمكن لفرج التوقيع خلال فترة السماح التي يمنحها الاتحاد للاعبين غير المرتبطين بنادٍ بعد انتهاء الميركاتو الصيفي.

وكان فرج يلعب للبطائح ولم يتم تجديد عقده وسبق له اللعب لأندية عجمان والإمارات والشعب والبطائح، وقد تكون في نادي الجزيرة، وتواجد في فرق المراحل السنية بفخر أبوظبي قبل أن ينتقل لكلباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصفوت يتفق مع سعود فرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.