شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار مروان محسن نسر المباراة: سجل هدفه السابع هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النادى الأهلى، النجم مروان محسن نسر المباراة بعد الفوز على إنبى وتسجيله هدفين اليوم، وانتهت بثلاثة أهداف نظيفة للأحمر، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف.

وكتب النادى الأهلى، عبر حسابه بموقع تويتر"نسر مباراة اليوم هو لاعبنا مروان محسن يصل لهدفه 7مع فريقنا هذا الموسم".



النادى الأهلى عبر تويتر

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري..

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) - 17 هدف.

2- والتر بواليا (الجونة)، محمد شريف (إنبي) - 12 هدف

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) - 11 هدف.

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4- محمود علاء - الزمالك - 10 أهداف.

5- حسام حسن (سموحة)، مصطفي محمد (الزمالك)، جون أنطوي (بيراميدز) - 9 أهداف.

6- وليد سليمان (الأهلي) - 8 أهداف.

7- مروان محسن، وعمرو السولية، وجونيور آجاي (الأهلي) عمر الحلواني (حرس الحدود)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، ميدو جابر (المقاصة)، رفيق كابو (وادي دجلة) - 7 أهداف.

8- أحمد علي (إنبي)، مروان حمدي (دجلة)، عمر مرعي (المقاصة)، أحمد رفعت (الاتحاد السكندري) - 6 أهداف.

من جانب أخر، يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مباراة جيدة للأهلي أمام إنبي ، والشوط الأول من أفضل الأشواط التي لعبها الأهلي هذا الموسم من استحواذ وتحركات وضغط وتسجيل أهداف، وقال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: مروان محسن عمل بكل النصائح التي وجهنا له وعمل على المرمى والاجناب والابتعاد عن مراقبة المدافعين بشكل جيد.