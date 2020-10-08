شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى فارسكور يكشف كواليس وفاة مدرب الفريق بعد فرحته بالهدف الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إكرامي خضير رئيس مجلس إدارة نادى فارسكور، على واقعة وفاة مدرب نادى فارسكور إثر أزمة قلبية خلال مباراة، قائلاً: "لما جبنا الجول الثانى في الدقيقة الـ38 جرى على اللاعب اللى جاب الهدف وحياه وهو راجع وقع والبقاء لله.. هو كان فرحان بالجول".

وأضاف "خضير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم نقل مدرب الفريق عقب سقوطه في أرض الملعب إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

وأكد "خضير"، أنه لم يشاهد أية سيارات إسعاف خارج النادى، موضحًا أن منطقة دمياط لكرة القدم مسئولة عن توفير سيارة إسعاف خلال المباريات، وتابع: "الإسعاف بيجى بـ250 طول الماتش والمنطقة بتدفعها".

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وأشار "خضر"، قمنا بنقل مدرب الفريق في سيارة شرطة إلى المستشفى، ولم نستغرق 10 دقائق.