شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك بالقوام الأساسى للفريق ويرفض رحيل النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، إن ما حدث هذا الموسم الحالي من نتائج سلبية، للنسيان ولن يتكرر مرة أخرى.

وأشار علاء وحيد، إلى أن النادي يسعى للعودة لمنصات التتويج، وأضاف وحيد، في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي الإسماعيلي لن يستغنى أي من لاعبيه الأعمدة الأساسية والرئيسية، ومن رحل عن النادي في الفترة الماضية، كان عقده وشك الانتهاء، على عكس باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، اللذان علاقتهما التعاقدية ممتدة لسنوات مقبلة.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي ، أن محمد الشامي جدد عقده لمدة 3 سنوات، وما حدث من أخطاء في الموسم الماضي والحالي، لن تتكرر، لا سيما وأن النادي يسعى لفريق قوي ويعود لمنصات التتويج، وبالتالي لن يتم الاستغناء عن أي من اللاعبين الأساسيين، إلا حال تلقيه عرصَا قويًا من نادٍ كبير من الخارج وليس مصر.

واستطرد علاء وحيد، أن النادي الإسماعيلي يمتلك 7 لاعبين يشتركون من الشباب مع الفريق الأول، ويسعى النادي لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، للعودة للتتويج وعدم تكرار ما حدث هذا الموسم.