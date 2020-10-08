شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهز ملف طبي للاعبيه بأوامر الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب خلاله تجهيز ملف طبي خاص بكل لاعب، وأوضح أن «كاف» طلب الملفات الطبية للاعبين ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فريق الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن كل لاعب بالفريق لديه ملف طبي شامل، وسوف يقوم بتحديثه وتجهيز جميع الملفات بالشكل المطلوب وإرسالها إلى «كاف» مباشرة.

وحقق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من : علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي كما غاب التونسي على معلول والانجولي جيرالدو لتواجدهما مع منتخبي بلادهما.

فيما لعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد