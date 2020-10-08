شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 / 10 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 8 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة أسوان وحرس الحدود على ستاد الكلية الشرطة ومباراة الزمالك ووادى دجلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة أسوان وحرس الحدود

تقام مباراة أسوان وحرس الحدود في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر في 13 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة

تقام مباراة الزمالك ووادى دجلة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ويحتل الفارس الابيض المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز، من أجل مواصلة البقاء في الصدارة والابتعاد أكثر عن ملاحقه المباشر بيراميدز، الذي يطارده على الوصافة من أجل خطف التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

بينما وادي دجلة يعاني الويلات، حيث يقبع في القاع ويصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط، نظرًا لتساوي النقاط بينه وبين بعض الفرق التي تقبع خلفه وفارق نقاط قليل بين الأخرى، لذا سيقاتل بكل قوة وشراسة لمحاولة خطف المباراة وحصد 3 نقاط ثمينة وهامه في مشواره للهروب من شبح الهبوط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.