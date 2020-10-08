شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مروان محسن مهاجم الأهلي، هدفين اليوم، أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف، حيث شهد اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث نجح فريق بيراميدز فى الفوز على نادي مصر بهدف نظيف ، فيما فاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد. ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بـ17 هدفا، فيما يأتي في الوصافة محمد شريف لاعب إنبي ووالتر بواليا مهاجم الجونة بـ12 هدفا. ترتيب هدافي الدوري المصري.. 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) - 17 هدف. 2- والتر بواليا (الجونة)، محمد شريف (إنبي) - 12 هدف. Advertisements 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) - 11 هدف. 4- محمود علاء - الزمالك - 10 أهداف. 5- حسام حسن (سموحة)، مصطفي محمد (الزمالك)، جون أنطوي (بيراميدز) - 9 أهداف. 6- وليد سليمان (الأهلي) - 8 أهداف. 7- مروان محسن، وعمرو السولية، وجونيور آجاي (الأهلي) عمر الحلواني (حرس الحدود)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، ميدو جابر (المقاصة)، رفيق كابو (وادي دجلة) - 7 أهداف. 8- أحمد علي (إنبي)، مروان حمدي (دجلة)، عمر مرعي (المقاصة)، أحمد رفعت (الاتحاد السكندري) - 6 أهداف.

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