شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة شباب فارسكور: عدم دفع 250 أضاع فرص نجاة مدربنا المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إكرامى طلبة، رئيس مجلس إدارة شباب فارسكور، تفاصيل وفاة مدرب فارسكور، قائلًا "كان الفريق متقدمًا بفارق هدف حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول، وبعد الدقيقة 38 أحرزنا الهدف الثانى".

وأضاف "طلبة"، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، "أنه بعد إحراز الهدف الثانى قام الكابتن أكرم من الفرحة بالهدف بالجرى داخل الملعب لحضن اللاعب.. وبعدها كابتن أكرم رجع لورا فجأة".

وتابع طلبة "زى ما الكل شاف، إحنا بدأنا نشيله ونعمل ليه الإسعافات الأولية، فضلنا نستغيث بالإسعاف ومحدش وصل"، مستطردا "لحد ما شلنا الكابتن من الملعب، وخرج كان مر ربع ساعة، ولحد ما وصلنا للمستشفى كان مر 10 دقائق كمان".

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وقال طلبة "250 جنيها هى تكلفة وجود الإسعاف داخل الملعب، ولكن مديرية اتحاد الكرة المسئولة عن المباراة لم تقم بدفع المبلغ"، مؤكدا: "الفريق سيقوم برفع دعوى قضائية"، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية ستقوم بصرف معاش للمدرب المتوفى.