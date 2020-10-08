شكرا لقرائتكم خبر عن يقظة المساعدين وهدوء الحكم تعبر بمواجهة الأهلى وانبى من مطب الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – انبى X الأهلي الـ 32 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة – فوز الأهلي 3/ صفر

الملعب – استاد السلام

الحكم – محمد يوسف

المساعد الأول – محمد عبد المجيد

المساعد الثاني – محمد صلاح عبد الفتاح

الحكم الرابع – محمد سيد بكر

ثنائي الـ" VAR" – نادر قمر الدولة – احمد حامد فهيم

كابينة الـ" VAR" يؤكد قرار الحكم والمساعد

كانت كابينة الـ الـ" VAR" على موعد بالتدخل عندما اقرت بصحة قرار المساعد الأول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 3 من عمر اللقاء في الوقت الذى جاء استدعاء الكابينة للحكم للشاشة المراجعة خاطئ عندما طلب لا عبى الأهلي بركلة جزاء رغم انه لم يكن هناك مخالفة من الأساس وكان يجب الا يتم استدعاء الحكم للشاشة.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية طبية خلال فعاليات اللقاء وكان حريصا على التواجد قريبا من الاحداث اغلب فترات المباراة ولكنه أصر على التحرك بشكل طولي بين منطقتي الجزاء وتابع الهجمات المرتدة بشكل جيد.

الشخصية

يتمتع بشخصية هادئة لكنه لم يكن حاسما مع الاعتراضات التي صدرت من اللاعبين خاصه الفريق الأحمر والتي كانت تستوجب التدخل الحاسم من الحكم طبقا للقانون لكن يحسب له التدخل الفوري والسريع في اعتراض سيد عبد الحفيظ واشهار البطاقة الصفراء له طبقا للقانون، رغم هذا الحكم بمزيد من الثقة ومن المباريات يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

تطبيق القانون (38 – اهمال في تقدير العقوبات الإدارية)

حكم اللقاء الواعد محمد يوسف كان على موعدا للتدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين بتقدير جيد أبرزها عندما سمح باستمرار اللعب في الدقيقة 27 وطلب لاعبى الأهلي بركة جزاء والفار يؤكد قرار الحكم باستمرار اللعب وكانت لا تحتاج الى استدعاء الحكم الى الشاشة، كما احسن تقدير اشتراك مهاجم الأهلي مع مدافع انبى في الهدف الثالث للأحمر، الا انه يؤخذ عليه لم يكن موفقا في تطبيق القانون فيما يخص العقوبات الانضباطية بعدما تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لأكثر من اعتراض ولعب بتهور خاصه للاعب الأهلي احمد فتحى في الدقيقة 65 وتدخله بقوة زائدة على لاعب انبى واعتراض السولية على المخالفة في نفس اللعبة دون ان يحرك ساكن من الحكم وهذا جزء من شخصية الكم خاصه في الدوري المصرى .

هدف الاهلى الاول

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المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة خاصه في هدف الأهلي الأول عندما سمح المساعد الأول محمد عبد المجيد باستمرار اللعب في هف الأهلي الأول في تقدير رائع واكد الفار صحة الهدف في الوقت الذى سمح المساعد الثاني محمد صلاح باستمرار في اكثر من هجمه مؤثرة من خلال تمركز جيد خاصه ابرزها 89 بشكل جيد في الوقت الذى أشار صلاح على اكثر من تسلل في توقيت مناسب وتعاون الثنائي مع الحكم في المخالفات القريبة بينهما طبقا للقانون وساهموا في نجاح اللقاء تحكيميا .





الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 32خطأ - 6 ركلات ركنية –5 حالات تسلل – 3هداف -

الدرجات: الحكم 8.3- المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع –8.5 - ثنائي الفار- 8.0.

تسلل على كهربا











