شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادى دجلة بحثا عن الفوز في مباراة اليوم للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدورى ، حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة امام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فيما يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.

يغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كلا من فرجاني ساسي وامام عاشور للايقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول علي الإنذار الثالث، فيما يعود محمد اوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن جزع في الركبة.

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من جانبه طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم والمباريات المقبلة في الدورى باعتبارها مباريات اعداد لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، امامهما احمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفي فتحي، وفي الهجوم كاسونجو.

على الجانب الأخر، يسعى فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابا فاسيليو لتحقيق الفوز على الزمالك، وإقتناص ثلاث نقاط غالية، تساعد الفريق فى الهروب من صراع الهبوط لدورى القسم الثانى، حيث مازال هناك صراع شرس لتحديد الفريق الثالث الذى سيهبط بجانب ناديى طنطا ومصر، الذان تأكدا عدم تواجدهما فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، ليصبح الصراع مستمر بين بعض الفرق المهددة بالهبوط، وعقد الخواجة اليونانى جلسة فنية مع لاعبى فريقه أمس الأربعاء، كشف خلالها بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك، والطريقة التى سيعتمد عليها البرتغالى جيمى باتشيكو، مستعينًا بمواجهة الأبيض الأخيرة فى مسابقة كأس مصر أمام سموحة، والتى حسمها الزمالك قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.

وشدد بابا فاسيليو على لاعبيه ضرورة عدم ترك المساحات أمام لاعبى الزمالك، خاصة وإن هناك من يتميز منهم بالسرعة والمهارة الأمر الذى قد يتسبب فى احداث خطورة على مرمى محمد عبد المنصف، كما منح لاعبيه تعليمات دفاعية خاصة، مع العمل على بناء الهجمة من الخلف وعدم الاندفاع الهجومى فى حالة الهجمات المرتدة، حتى لا يستغلها الزملك فى القيام بهجمة عكسية، محذرهم من استقبال هدف مبكر حتى لا يربك حساباتهم.

ومن المتوقع أن يخوض وادى دجلة المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة أمام أسوان، وحقق الغزلان الفوز فيها بهدف دون رد، وجاء التشكيل كالتالى.. في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، عبد الله محمود، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، رجب عمران.