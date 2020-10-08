شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بابل يكشف تفاصيل انتقاله إلى التعاون السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم فتوح وكيل الأنجولي آري بابل، تفاصيل انتقال اللاعب إلى نادي التعاون السعودي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال "فتوح"، في تصريحات تليفزيونية ، إنه حرص على تسويق "بابل" في الإمارات والسعودية، بعدما تراجع الزمالك عن التعاقد معه، وعندما عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون وافق على التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن كارتيرون لم يكن يعلم بفشل انضمام اللاعب إلى الزمالك.

وأوضح حازم فتوح ، أن احترافية نادي التعاون جعلت كارتيرون يغير رأيه بعدما كان ينوي الحصول على فترة راحة لمدة شهرين ليقرر تولي قيادة الفريق السعودي.

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وشدد "فتوح"، على أن كارتيرون حريص على نجاح الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويعلم أهمية وحساسية الفترة الحالية للفريق.

وأعلن نادي التعاون السعودي، ضم أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، رغم توقيعه لنادي الزمالك، قبل أن تحدث أزمة بين الطرفين بسبب عدم حصول اللاعب الأنجولي على مقدم تعاقده من القلعة البيضاء.