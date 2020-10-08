شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يحتفل بعيد ميلاد "مارادونا" المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب علي الاحتفال بعيد ميلاد احمد فاروق مدرب منتخب الشباب وقائد بلدية المحلة السابق.

واحتفل الجهاز الفني بعيد ميلاد مارادونا الدلتا بتورتة وسط حضور كلا من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم مدربا الفريق ومحمد رزيقة مدرب حراس المرمي وعادل محفوظ المدير الإداري وهشام عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي بالإضافة الي بعض اللاعبين الشباب.

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منتخب الشباب

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين على نادى الأميرية بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.. أحرز هدفي منتخب الشباب حسام اشرف ويوسف لبيب، ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة علي مدار الشوطين من المباراة التى خاضها المنتخب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في نوفمبر المقبل.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد اشرف للدفاع ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام اشرف للوسط اسامة فيصل واحمد اشرف في خط الهجوم، ومن المقرر يخوض مباراة ودية مقررة اليوم الخميس أمام وادي دجلة.