7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بالمستندات ..الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بتطبيق القانون في عقوبات رئيس الزمالك ، إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي ، الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار.

بالمستندات ..الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بتطبيق القانون في عقوبات رئيس الزمالك

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، خطابا إلى دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تخطره فيه بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي للصالح رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 لل\دوري والخامسة على التوالي.

زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"(استاد الأهلي we السلام) اليوم الأربعاء، لتفقد الملعب ومعاينته للتأكد من موافاته للشروط الخاصة للاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستقبال المباريات القارية للنادي الأهلي. وفد كاف يزور استاد الأهلي لاعتماده لمباريات الأحمر الأفريقية

الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار

وافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار بيراميدز يفوز على نادى مصر بهدف +90 ويزاجم الزمالك على "الوصافة" Advertisements نجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق نادي مصر بهدف نظيف أحرزه محمد فاروق في الدقيقة 93 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى .