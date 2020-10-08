- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بالمستندات ..الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بتطبيق القانون في عقوبات رئيس الزمالك ، إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي ، الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار.
بالمستندات ..الأولمبية تطالب وزارة الرياضة بتطبيق القانون في عقوبات رئيس الزمالك
أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، خطابا إلى دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، تخطره فيه بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي
حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي للصالح رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 لل\دوري والخامسة على التوالي.
زار وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"(استاد الأهلي we السلام) اليوم الأربعاء، لتفقد الملعب ومعاينته للتأكد من موافاته للشروط الخاصة للاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستقبال المباريات القارية للنادي الأهلي.
الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار
وافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار
بيراميدز يفوز على نادى مصر بهدف +90 ويزاجم الزمالك على "الوصافة"
نجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق نادي مصر بهدف نظيف أحرزه محمد فاروق في الدقيقة 93 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى .
سلم مسئولو شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي و زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي والتي يستخدمها فريق الكرة الأول في التنقل
نشر الموقع الرسمى للشركة الراعية لملابس المنتخب قمصان الفريق الجديدة التى سيرتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020 / 2021، والذى جاء تصميمه مستوحى من الثقافة المصرية، ويتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.