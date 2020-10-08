"الصباحى" حكماً لمباراة الزمالك ودجلة .. و"الغندور" لأسوان والحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 ببطولة الدوري، حيث يواجه أسوان نظيره حرس الحدود ، فيما يستضيف الزمالك نظيره وادي دجلة . وجاء أسماء طاقم الحكام على النحو التالي: الزمالك ودجلة Advertisements محمد الصباحي "حكم ساحة" وهشام الدسوقي"مساعد أول"، واحمد بكر"مساعد ثان"، وبدوي ابراهيم "حكم رابع" ومحمد سلامة "حكم فيديو" وعمرو رمضان "مساعد حكم فيديو". اسوان وحرس الحدود احمد الغندور "حكم ساحة"، محمد محمود لطفي "مساعد أول"، واحمد لطفي "مساعد ثان"، وتامر جمعة"حكم رابع" وجهاد جريشة "حكم فيديو" ومحمود ناجي "مساعد حكم فيديو".

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