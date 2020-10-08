اهداف مباريات اليوم الأربعاء 7/10/2020 فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث واجه فريق بيراميدز ، نظيره نادي مصر على استاد الدفاع الجوى ، فيما استضاف الأهلي ، فريق إنبى على استاد الأهلى بالسلام .
حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.
سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
نجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق نادي مصر بهدف نظيف أحرزه محمد فاروق في الدقيقة 93 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى .
وبهذه النتيجة ، احتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثانى ، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 52 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما استمر نادى مصر فى المركز قبل الأخير حيث هبط رسمياً ، برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبيوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.
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