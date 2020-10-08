اهداف مباريات اليوم الأربعاء 7/10/2020 فى الدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث واجه فريق بيراميدز ، نظيره نادي مصر على استاد الدفاع الجوى ، فيما استضاف الأهلي ، فريق إنبى على استاد الأهلى بالسلام .

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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