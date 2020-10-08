شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يشيد بمستوى مروان محسن.. ويؤكد: سمع النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مباراة جيدة للأهلي أمام إنبي ، والشوط الأول من أفضل الأشواط التي لعبها الأهلي هذا الموسم من استحواذ وتحركات وضغط وتسجيل أهداف، وقال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: مروان محسن عمل بكل النصائح التي وجهنا له وعمل على المرمى والاجناب والابتعاد عن مراقبة المدافعين بشكل جيد.

أوضح عماد متعب ، موسيماني ليه بصمته في التحضير من تحت ومنح الثقة للاعبين ويمكن الظروف مساعداه انه حسم لقب الدوري، متابعاً ، مع الوقت بامكانيات الاهلي وطريقة الاهلي طريقة موسيماني ممكن تبقى مفيدة للفريق في الفترة المقبلة.

Advertisements

وأكد متعب ، أن اي فريق في الدوري غير الزمالك لو خد الريتم بتاعه ولعب طريقته هيركب المباراة، وانبي في حالة صعبة والاهلي كان الافضل وانبي لم يرجع للمباراة.

طالب صالح جمعة بضرورة استغلال الفرصة وثقة موسيماني بعد منحه الفرصة لأن عمر اللاعب في الملاعب قصير وعليه أن يستغل الفرصة.